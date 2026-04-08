Fransa’nın çelik ithalat değeri 2026’nın Ocak ayında %24 artış kaydetti

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %24 artışla 751,95 milyon € oldu.

Söz konusu ayda çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla %4,8 artışla 175,07 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %12,5 düşüşle 37,2 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %16,1 düşüşle 48,78 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %11,7 düşüşle 36,15 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %11,3 düşüşle 191,2 milyon € seviyelerinde kaydedildi.