 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’nın...

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2026’nın Ocak ayında %24 artış kaydetti

Çarşamba, 08 Nisan 2026 14:33:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %24 artışla 751,95 milyon € oldu.

Söz konusu ayda çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak ayına kıyasla %4,8 artışla 175,07 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %12,5 düşüşle 37,2 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %16,1 düşüşle 48,78 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %11,7 düşüşle 36,15 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %11,3 düşüşle 191,2 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis