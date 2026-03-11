Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’te %8,4 düşüş gösterdi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre 2025 yılında temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 8,72 milyar € seviyesine indi.

Geçtiğimiz yıl çelik boru ithalatı, 2024’e kıyasla %1,6 artışla 2,03 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %3,1 artışla 491,95 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 638,29 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %1,3 düşüşle 472,37 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %5,8 düşüşle 2,5 milyar € seviyelerinde kaydedildi.