Fransa’nın çelik ithalat değeri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %2,7 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %2,7 düşüşle 1,5 milyar € oldu.

Yılın ilk iki ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla %2,1 artışla 338,67 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %7 düşüşle 82,04 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 105,29 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %9,3 düşüşle 75,16 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 377,11 milyon € seviyelerinde kaydedildi.