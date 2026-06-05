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Fransa’nın çelik ithalat değeri 2026’nın ilk çeyreğinde %2,1 düşüş kaydetti

Cuma, 05 Haziran 2026 13:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %2,1 düşüşle 2,31 milyar € oldu.

Yılın ilk üç ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Mart dönemine kıyasla %1,5 artışla 520,2 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %2 artışla 135,46 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 162,36 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %6,9 düşüşle 118,8 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %11,9 düşüşle 600,25 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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