Fransa’nın çelik ihracat değeri 2026'nın Ocak ayında %6,1 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %6,1 düşüşle 743,38 milyar € oldu.

Söz konusu ayda çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı ayına kıyasla %9,2 düşüşle 96,12 milyar € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %1,1 artışla 37,46 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %15,8 artışla 52,99 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %1,7 düşüşle 25,54 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %18,5 düşüşle 56,95 milyon € seviyelerinde kaydedildi.