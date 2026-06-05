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Fransa’nın çelik ihracat değeri 2026’nın ilk çeyreğinde %1,9 geriledi

Cuma, 05 Haziran 2026 13:02:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %1,9 düşüşle 2,37 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 düşüşle 286,78 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %7,7 artışla 120,8 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %9,5 artışla 166,93 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %4,4 artışla 80,52 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,9 düşüşle 220,34 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Boru Tel Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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