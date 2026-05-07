Fransa’nın çelik ihracat değeri 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %6,1 düşüş kaydetti

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %6,1 düşüşle 1,52 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %9,8 düşüşle 186,17 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %3,1 artışla 77,52 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %14,2 artışla 108,02 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %4,6 artışla 52,96 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %11,8 düşüşle 124,78 milyon € seviyelerinde kaydedildi.