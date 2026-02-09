 |  Giriş 
Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Kasım döneminde %9,2 düşüş gösterdi

Pazartesi, 09 Şubat 2026 12:27:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %9,2 düşüşle 8,18 milyar € seviyesine indi.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında çelik boru ithalatı, bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine kıyasla %0,5 düşüşle 1,85 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %3,6 artışla 461,29 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %7 düşüşle 598,95 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %1,3 düşüşle 442,33 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %6,9 düşüşle 2,29 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


