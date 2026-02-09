Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,4 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %3,4 düşüşle 8,75 milyar € seviyesine indi.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %0,8 düşüşle 1,18 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %0,2 düşüşle 401,83 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %9,5 düşüşle 600,87 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %13 düşüşle 268,73 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,1 artışla 839,84 milyon € seviyelerinde kaydedildi.