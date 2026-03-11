 |  Giriş 
Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’te %3,3 geriledi

Çarşamba, 11 Mart 2026 11:59:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre geçtiğimiz yıl ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %3,3 düşüşle 9,32 milyar € seviyesine indi.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı, 2024 yılına kıyasla %0,5 düşüşle 1,27 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık bazda değişmeyerek 428,61 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %6,6 düşüşle 652,16 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %12,2 düşüşle 289,36 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %0,5 artışla 908,57 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


