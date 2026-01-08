Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,5 geriledi

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %10,5 düşüşle 7,44 milyar € seviyesine indi.

Bu yılın ilk 10 ayında çelik boru ithalatı, bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine kıyasla %0,6 düşüşle 1,69 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %4,3 artışla 426,06 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %6,9 düşüşle 551,7 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %2,1 düşüşle 403,62 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 2,11 milyar € seviyelerinde kaydedildi.