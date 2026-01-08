 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fransa’nın...

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10,5 geriledi

Perşembe, 08 Ocak 2026 14:34:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %10,5 düşüşle 7,44 milyar € seviyesine indi.

Bu yılın ilk 10 ayında çelik boru ithalatı, bir önceki yılın Ocak-Ekim dönemine kıyasla %0,6 düşüşle 1,69 milyar € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %4,3 artışla 426,06 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %6,9 düşüşle 551,7 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %2,1 düşüşle 403,62 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %5,6 düşüşle 2,11 milyar € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Boru Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,5 düştü

08 Oca | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,5 geriledi

05 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %11,9 geriledi

07 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %4,5 düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %12,3 düşüş gösterdi

08 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %5,3 geriledi

08 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in ilk yarısında %12,7 geriledi

05 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in ilk yarısında %5,1 düştü

05 Eyl | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %12,7 azaldı

07 Ağu | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 88,9 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
BORSAN PROFIL BORU DEMIR CELIK SAN. TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör
Galvaniz Kaplı Halat
Çap:  0,66 - 40 mm
KOSKERLER CELIK HALAT VE MAKINA SAN. TIC. A.S.
Teklifi Gör
Kaplamasız Halat
Çap:  0,66 - 40 mm
KOSKERLER CELIK HALAT VE MAKINA SAN. TIC. A.S.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis