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Fransa’nın çelik ihracat değeri 2026’nın Ocak-Nisan döneminde neredeyse değişmedi

Salı, 07 Temmuz 2026 12:10:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık bazda neredeyse değişmeyerek 3,24 milyar € oldu.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %11,5 düşüşle 380,29 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %7,6 artışla 163 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %7,1 artışla 223,95 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %5,7 artışla 108,02 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1,5 düşüşle 295,11 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Boru Borular Uzun Ürünler Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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