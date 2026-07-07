Fransa’nın çelik ithalat değeri 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %0,7 düştü

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %0,7 düşüşle 3,14 milyar € oldu.

Yılın ilk dört ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Mart dönemine kıyasla %2,3 artışla 702,27 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %2,1 düşüşle 178,94 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %5,7 düşüşle 217,45 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %6,4 düşüşle 159,64 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %8,5 düşüşle 809,4 milyon € seviyelerinde kaydedildi.