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Fransa’nın çelik ithalat değeri 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %0,7 düştü

Salı, 07 Temmuz 2026 12:30:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ithalatı yıllık %0,7 düşüşle 3,14 milyar € oldu.

Yılın ilk dört ayında çelik boru ithalatı bir önceki yılın Ocak-Mart dönemine kıyasla %2,3 artışla 702,27 milyon € olurken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ithalatı yıllık %2,1 düşüşle 178,94 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ithalatı yıllık %5,7 düşüşle 217,45 milyon €, soğuk çekilmiş tel ithalatı yıllık %6,4 düşüşle 159,64 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ithalatı yıllık %8,5 düşüşle 809,4 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Tel Boru Uzun Ürünler Borular Fransa Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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