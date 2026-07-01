Fortescue’nun yıllık demir cevheri sevkiyatları ilk kez 200 milyon mt’u aştı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, tarihinde ilk kez bir yıl içinde 200 milyon mt demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Böylece ilk demir cevheri kargosunu ihraç ettiği 2008’in Mayıs ayından bu yana toplam sevkiyat hacminin 2,5 milyar mt’u aştığını bildirdi.

Tedarik zinciri koordinasyonu önem taşıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre ihracat faaliyetlerinin ilk yılında demir cevheri sevkiyatları 140 gemiyle gerçekleştirilirken, bugün Port Hedland’deki üç gemi yükleme tesisinden yılda 1.000’in üzerinde dökme yük gemisi yüklenerek Pilbara bölgesinden çıkarılan demir cevheri dünya genelindeki müşterilere ulaştırılıyor. Fortescue, yıllık 200 milyon mt’luk sevkiyat hacminin yaklaşık 30.000 olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktara denk geldiğini vurguladı.

Fortescue Entegre Operasyonlar Direktörü Katie Charuga, yıllık 200 milyon mt’un üzerinde demir cevheri sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi için şirketin madencilik, zenginleştirme, demir yolu ve liman operasyonları arasında yakın koordinasyon gerektiğini söyledi. Ayrıca ürünlerin müşterilere zamanında ulaştırılabilmesi açısından tedarik zincirinin tüm halkaları arasındaki iş birliğinin kritik önem taşıdığının altını çizdi.