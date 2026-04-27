Fortescue 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde karışık sonuçlar kaydetti, beklentilerini korudu

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 31 Mart tarihinde sona eren üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %4,2 düşüş ve yıllık %4,9 artışla 48,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %3,1 düşüş ve yıllık %7,2 artışla 59,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket, 2025-26 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 10-12 milyon mt da dahil olmak üzere 195-205 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.