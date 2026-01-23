 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fortescue’nun...

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk yarısında rekor seviyeye çıktı

Cuma, 23 Ocak 2026 14:22:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %1 ve yıllık %2 artışla 50,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %2 artışla ve yıllık %1 düşüşle 61,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları yıllık %3 artarak 100,2 milyon mt seviyesinde yer alarak şirket tarihindeki en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamı olarak kayıtlara geçerken, demir cevheri üretimi de yıllık %2 yükselişle 121,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2025-26 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 10-12 milyon mt da dahil olmak üzere 195-205 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

Benzer Haber ve Analizler

Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı ve satış geliri 2024-25 mali yılında düşüş gösterdi

27 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2024-25 mali yılında yükseldi

25 Tem | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

24 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Mart’ta aylık bazda rekor kırdı

25 Nis | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı ve geliri 2023-2024 mali yılının ilk yarısında yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda hafifçe düştü

26 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde azaldı

06 Kas | Çelik Haberler

Fortescue 2023-24 mali yılında demir cevheri sevkiyatında artış hedefliyor

28 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis