Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk yarısında rekor seviyeye çıktı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %1 ve yıllık %2 artışla 50,5 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %2 artışla ve yıllık %1 düşüşle 61,4 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İlk yarıda Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları yıllık %3 artarak 100,2 milyon mt seviyesinde yer alarak şirket tarihindeki en yüksek ilk yarı sevkiyat rakamı olarak kayıtlara geçerken, demir cevheri üretimi de yıllık %2 yükselişle 121,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2025-26 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 10-12 milyon mt da dahil olmak üzere 195-205 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.