Fortescue'nun demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılında rekor seviyeye ulaşırken, yeşil demir projesi ilerleme kaydetti

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %10 artışla ve yıllık %5 düşüşle 52,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %9 ve yıllık %1 artışla 64,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024-25 mali yılının tamamında Fortescue'nun demir cevheri sevkiyatları, bir önceki mali yılda kaydedilen 198,4 milyon mt'a kıyasla %1 artışla 201,3 milyon mt seviyesine çıkarken, demir cevheri üretimi de yıllık %3 yükselerek 246 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2026-27 mali yılında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge'den gelecek 11-14 milyon mt da dahil olmak üzere 197-207 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.

Fortescue CEO'su Dino Otranto, sevkiyatların ilk kez 200 milyon mt seviyesini aştığını belirtti. Bu sayede devam eden enflasyonist baskılara rağmen şirketin birim maliyetlerini piyasa öngörüleri doğrultusunda tutabildiğini söyledi. Bununla birlikte Otranto, şirketin Pilbara bölgesindeki yeşil enerji şebekesini hızla devralmaya devam ettiğini dile getirdi. Küresel dizel fiyatlarındaki dalgalanmaların Fortescue'nun faaliyetlerinde fosil yakıt kullanımını sonlandırma kararını ticari açıdan daha sağlam bir temele oturtmasını sağladığını ifade eden Otranto, şirketin artan yakıt maliyetlerini karşılamak yerine yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yaparak fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalma riskini azaltmayı ve uzun vadeli maliyet rekabetçiliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Öte yandan yeşil enerji şebekesinin, Fortescue'nun yalnızca kendi operasyonlarına değil, operasyonlarının ötesine de yenilenebilir enerji sağlayabilmesine imkân tanıyarak yeni sektörlerin gelişimi için fırsatlar yaratmasının beklendiğini kaydetti. Bunun yanı sıra Otranto, Fortescue'nun yeşil metal projesi kapsamında devreye alma çalışmalarına başladığını ve ilk pik demir üretiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini bildirdi.