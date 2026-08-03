 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fortescue'nun...

Fortescue'nun demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılında rekor seviyeye ulaşırken, yeşil demir projesi ilerleme kaydetti

Pazartesi, 03 Ağustos 2026 13:55:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %10 artışla ve yıllık %5 düşüşle 52,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %9 ve yıllık %1 artışla 64,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024-25 mali yılının tamamında Fortescue'nun demir cevheri sevkiyatları, bir önceki mali yılda kaydedilen 198,4 milyon mt'a kıyasla %1 artışla 201,3 milyon mt seviyesine çıkarken, demir cevheri üretimi de yıllık %3 yükselerek 246 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirket, 2026-27 mali yılında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge'den gelecek 11-14 milyon mt da dahil olmak üzere 197-207 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.

Fortescue CEO'su Dino Otranto, sevkiyatların ilk kez 200 milyon mt seviyesini aştığını belirtti. Bu sayede devam eden enflasyonist baskılara rağmen şirketin birim maliyetlerini piyasa öngörüleri doğrultusunda tutabildiğini söyledi. Bununla birlikte Otranto, şirketin Pilbara bölgesindeki yeşil enerji şebekesini hızla devralmaya devam ettiğini dile getirdi. Küresel dizel fiyatlarındaki dalgalanmaların Fortescue'nun faaliyetlerinde fosil yakıt kullanımını sonlandırma kararını ticari açıdan daha sağlam bir temele oturtmasını sağladığını ifade eden Otranto, şirketin artan yakıt maliyetlerini karşılamak yerine yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yaparak fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalma riskini azaltmayı ve uzun vadeli maliyet rekabetçiliğini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Öte yandan yeşil enerji şebekesinin, Fortescue'nun yalnızca kendi operasyonlarına değil, operasyonlarının ötesine de yenilenebilir enerji sağlayabilmesine imkân tanıyarak yeni sektörlerin gelişimi için fırsatlar yaratmasının beklendiğini kaydetti. Bunun yanı sıra Otranto, Fortescue'nun yeşil metal projesi kapsamında devreye alma çalışmalarına başladığını ve ilk pik demir üretiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmesinin beklendiğini bildirdi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim Fortescue 

Benzer Haber ve Analizler

Fortescue 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde karışık sonuçlar kaydetti, beklentilerini korudu

27 Nis | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk yarısında rekor seviyeye çıktı

23 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı ve satış geliri 2024-25 mali yılında düşüş gösterdi

27 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2024-25 mali yılında yükseldi

25 Tem | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıktı

24 Oca | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Eylül çeyreğinde arttı

25 Eki | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları Mart’ta aylık bazda rekor kırdı

25 Nis | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı ve geliri 2023-2024 mali yılının ilk yarısında yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda hafifçe düştü

26 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis