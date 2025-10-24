Fortescue’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde arttı

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin demir cevheri sevkiyatları çeyreklik bazda %10 düşüşle ve yıllık %4 artışla 49,7 milyon mt seviyesinde yer alırken, demir cevheri üretimi de bir önceki çeyreğe kıyasla %7 düşüşle ve yıllık %5 artışla 60,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Fortescue, 2025-26 mali yılında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 10-12 milyon mt da dahil olmak üzere 195-205 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.