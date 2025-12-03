Fortescue, Pilbara demir cevheri faaliyetlerini karbonsuzlaştırmak için yeni ekipmanını devreye aldı

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue, North Star Junction güneş enerjisi santralinde ilk büyük ölçekli batarya depolama sisteminin kurulumunu tamamlayarak Pilbara’daki faaliyetlerini karbonsuzlaştırma stratejisinde önemli bir adım attığını duyurdu. Böylelikle şirket, elektrik üretiminde fosil yakıtlardan batarya depolama sistemi ile desteklenen yenilenebilir enerjiye geçişe başlamış oldu.

Yeni kurulan sistemin Fortescue’nun planladığı 4-5 GWh kapasiteli depolama projesinin ilk ayağı olduğu ve bu sayede mazot ile doğal gaz kullanımının azaltılacağı ifade edildi.

Yenilenebilir enerji entegrasyonu desteklenecek

Çin merkezli BYD Energy Storage’ın blade batarya teknolojisi kullanılarak geliştirilen sistemin gündüz saatlerinde üretilen fazla güneş enerjisini depolayarak geceleri Pilbara şebekesine güç sağlayacağı ifade edildi.

Sistemin 48 adet enerji depolama konteynerinden oluştuğu, toplam depolama kapasitesinin 250 MWh seviyesinde yer aldığı ve beş saate kadar 50 MW güç sağlayabildiği paylaşıldı.

Öte yandan Fortescue, 2026 yılının başında Eliwana demir cevheri madeninde 120 MWh kapasiteli ikinci bir batarya depolama sisteminin kurulacağını bildirdi. Ayrıca 190 MW kapasiteli Cloudbreak güneş santralinin inşasının yarı yarıya tamamlandığını da aktardı.