Fortescue karbonsuzlaşma hedefleri kapsamında Pilbara’da Nullagine rüzgâr projesinin inşasına başladı

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde Nullagine rüzgâr projesinin inşasına başladığını duyurdu. Böylelikle şirketin, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma planı kapsamında önemli bir adım atmış olduğu bildirildi.

Kurulu kapasitesi 133 MW seviyesinde yer alacak olan projenin, Fortescue’nun faaliyete geçecek ilk rüzgâr enerjisi yatırımı olma özelliğini taşıdığı ve önümüzdeki 10 yıl boyunca devreye alınması planlanan rüzgâr enerjisi portföyünün başlangıcını oluşturduğu ifade edildi.

Pilbara yenilenebilir enerji programı

Nullagine rüzgâr projesinin, Fortescue’nun Pilbara yenilenebilir enerji programı kapsamındaki Cloudbreak güneş santralinde kaydedilen ilerlemeyi takip ettiği dile getirildi. Söz konusu güneş santralinde bugüne kadar 300.000 adetten fazla fotovoltaik panelin kurulumunun tamamlandığı vurgulandı.

Projenin, Çin merkezli enerji şirketi Envision Energy tarafından tedarik edilen 17 adet rüzgâr türbininden oluşacağı dile getirildi. Türbinlerin, düşük rüzgâr koşulları için tasarlandığı ve Pilbara bölgesinde sıkça görülen siklonlar dahil olmak üzere aşırı hava olaylarına dayanacak şekilde geliştirildiği paylaşıldı.

Türbinlerde ayrıca Fortescue’nun yakın zaman önce devraldığı Nabrawind’e ait kendiliğinden kurulan kule teknolojisinin kullanılacağı ifade edildi. Nabrawind’e ait Nabralift sistemi sayesinde türbinlerin 188 metre yüksekliğe ulaşacağına ve enerji verimliliğini de önemli ölçüde artıracağına dikkat çekildi.

Bu tasarımı kullanan prototip bir türbinin halihazırda Envision’ın Çin’deki test tesisinde kurulduğu ve bu yılın Haziran ayında Pilbara’ya taşınmasının planlandığı vurgulandı.

Madencilik operasyonlarında dizel ve doğal gazın yerini yenilenebilir enerji alacak

Fortescue CEO’su Dino Otranto, Nullagine projesinin, şirketin Pilbara’daki madencilik faaliyetlerinde dizel ve doğal gazın yerini büyük ölçekli yenilenebilir enerjiyle değiştirme stratejisinin merkezinde yer aldığını söyledi. Bu kapsamda kamyon taşımacılığı, sondaj faaliyetleri, işleme tesisleri ve demir yolu altyapısının da projeden faydalanacağını belirtti.

Otranto, rüzgâr enerjisinin güneş ve batarya depolama sistemleriyle birlikte Pilbara enerji ağı üzerinden güvenilir ve düşük maliyetli elektrik sağlayacağını dile getirdi. Bu sayede gündüz saatlerindeki güneş üretimi ile gece ve mevsimsel olarak daha güçlü olan rüzgâr üretimi arasında denge kurulmasının hedeflendiğini ekledi.

Fortescue, ileriye dönük olarak 2030 yılına kadar Pilbara genelinde rüzgâr ve güneş projelerinden oluşan bir portföy aracılığıyla 2-3 GW’lık yenilenebilir enerji üretim ve batarya depolama kapasitesi kurmayı planladığını paylaştı.