Fortescue karbonsuzlaşma çalışmaları için Çin ile iş birliğini artırmayı planlıyor

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde yer alan Christmas Creek yeşil metal projesinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve ilk üretimin bu yıl içerisinde başlamasının hedeflendiğini belirtti.

Şirket CEO’su Dino Otranto, devreye alındığında Christmas Creek projesinin dünyada Pilbara toz cevher kullanarak yeşil metal üretimi gerçekleştiren ilk büyük ölçekli tesis olacağını söyledi. Düşük emisyonlu ürün talebindeki artışla birlikte küresel çelik piyasalarının yapısal dönüşüm sürecine girdiğini belirten Otranto, Çin’in de çelik sektöründeki karbonsuzlaşma çalışmalarını hızlandırmak amacıyla küresel ortaklıklar kurma arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

Çin ile iş birliği Pilbara’nın rekabet gücü açısından kritik görülüyor

Fortescue’ya göre Pilbara demir cevheri bölgesinin uzun vadeli rekabet gücünün korunması amacıyla özellikle çelik değer zincirindeki emisyonların azaltılmasına yönelik Çin ile daha yakın iş birliği yapılması gerekiyor.

Şirket, Avustralya ve Çin arasındaki iş birliğinin uzun vadeli fırsatlar yaratmasını beklediğini dile getirdi. Bu kapsamda önümüzdeki ay Çinli çelik üreticileri ve enerji şirketleriyle yeni görüşmeler yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Iron Bridge’teki üretim artışı yüksek kalite cevher arzını destekliyor

Bununla birlikte Fortescue’nun Iron Bridge manyetit projesinin kapasitesini artırmaya devam ettiği aktarıldı. Projenin devreye alındığı tarihten bu yana ortalama %67 tenörlü yaklaşık 14 milyon mt yüksek kalite konsantre manyetit sevkiyatı yapıldığına dikkat çekildi.

Optimizasyon çalışmaları sayesinde Iron Bridge’in çalışma süresinin rekor seviyeye ulaştığı, üretim hacminin arttığı ve geri kazanım performansının iyileştiği vurgulandı.

Karbonsuzlaşma yatırımları maliyet yapısını yeniden şekillendirecek

Mindy South, Nydinghu ve Wyloo North demir cevheri sahalarındaki arama faaliyetlerinin devam ettiği, bu sayede şirketin kaynaklarını genişlettiği ve gelecekteki maden geliştirme projelerine yönelik seçeneklerinin güçlendiği paylaşıldı.

Fortescue, karbonsuzlaşma yatırımlarını uzun vadeli büyümenin en büyük fırsatı olarak tanımlarken, özellikle madencilik ve işleme faaliyetlerinde dizel yakıt kullanımının tamamen bertaraf edilmesine odaklandığını aktardı.

Ayrıca şirket, yeşil madencilik ve düşük emisyonlu çelik üretimi için gerekli yatırımlar sebebiyle 2030 yılına kadar maliyetlerinin yaklaşık 2-4$/mt artırabileceğini hatırlattı.