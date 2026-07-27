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Fortescue Avustralya ve Çin arasındaki demir cevheri müzakerelerinin adil şekilde yürütülmesini istiyor

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 14:43:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters'ta yer alan bir habere göre Avustralyalı madencilik şirketi Fortescue Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Forrest, dünyanın dördüncü büyük demir cevheri üreticisinin en büyük müşterisiyle yıllık demir cevheri tedarikine yönelik müzakereler devam ederken Avustralya ve Çin'e “her zaman adil şekilde müzakere etmeleri” çağrısında bulundu.

Boao Forum Perth etkinliğinde konuşan Forrest, iki ülke arasındaki ticaretin Avustralya'da istihdamı, şirketleri ve kamu hizmetlerini desteklerken, Çin'e de endüstriyel büyümenin temelini oluşturan güvenli ve istikrarlı demir cevheri tedariki sağladığını belirtti. Fortescue'nun demir cevheri faaliyetlerini genişlettiği Gabon ile birlikte Avustralya ve Çin'in ortaklıklarını güçlendirmeye ve “birlikte büyümeye” devam etmeleri gerektiğini aktardı.

CMRG yıllık müzakerelerde baskıyı artırıyor

Çin'de devlete bağlı China Mineral Resources Group'un (CMRG), yıllık tedarik müzakerelerinde küresel demir cevheri üreticileri üzerindeki baskıyı artırdığı bildirildi. CMRG'nin son bir yıldır Çinli çelik üreticileri adına daha avantajlı tedarik koşulları elde etmeye çalıştığı ve görüşmeler devam ettiği sürece Çinli çelik üreticilerinin bazı demir cevheri ürünlerini satın almalarını kısıtlamak da dahil olmak üzere çeşitli önlemler uygulamaya koyduğu dile getirildi.

Dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olan Avustralya, küresel demir cevheri arzının yaklaşık %53'ünü karşılıyor. Küresel arzın artmasıyla birlikte ülkenin demir cevheri ihracat gelirlerinin 2026-27 mali yılında, bir önceki mali yılda kaydedilen 117 milyar Avustralya doları seviyesinden 108 milyar Avustralya dolarına gerilemesi öngörülüyor.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere CMRG, Çinli çelik üreticilerine gönderdiği yazıda 15 Temmuz itibarıyla Çin limanlarında bulunan Fortescue'nun Super Special Fines ürününü teslim almamaları gerektiği talimatını vermişti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Fortescue 

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