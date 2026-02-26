 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Fortescue’nun...

Fortescue’nun net kârı ve satış geliri 2025-26 mali yılının ilk yarısında artış kaydetti

Perşembe, 26 Şubat 2026 15:53:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %23 artışla 1,91 milyar $ seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %10 yükselişle 8,44 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Fortescue’nun AVFÖK’ü ise bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %23 artarak 4,49 milyar $ seviyesine çıktı.

Şirket, 2025-26 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 10-12 milyon mt da dahil olmak üzere 195-205 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Mali Sonuçlar Fortescue 

Benzer Haber ve Analizler

Fortescue’nun net kârı ve satış geliri 2024-25 mali yılında düşüş gösterdi

27 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue 2024-25 mali yılında yeşil hidrojen yatırımlarını artıracak

26 Tem | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı ve geliri 2023-2024 mali yılının ilk yarısında yükseldi

27 Şub | Çelik Haberler

Fortescue 2022-23 mali yılında üçüncü en yüksek yıllık geliri elde etti

29 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue’nun net kârı 2022-23 mali yılının ilk yarısında düştü, demir cevheri sevkiyatında yarıyıl rekoru kırıldı

16 Şub | Çelik Haberler

Fortescue’nun net karı 2018-19 mali yılı ilk yarısında düştü

20 Şub | Çelik Haberler

Fortescue’nun satış geliri 2017-18 mali yılında %18 düştü

29 Ağu | Çelik Haberler

Fortescue’nun net karı 2017-18 mali yılının ilk yarısında %44 düştü

21 Şub | Çelik Haberler

Fortescue’nun net karı 2015-16 mali yılının ilk yarısında %3,63 düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Fortescue’nin net karı 2014-15 mali yılında azaldı

25 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis