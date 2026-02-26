Fortescue’nun net kârı ve satış geliri 2025-26 mali yılının ilk yarısında artış kaydetti

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %23 artışla 1,91 milyar $ seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %10 yükselişle 8,44 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Fortescue’nun AVFÖK’ü ise bir önceki mali yılın ilk yarısına kıyasla %23 artarak 4,49 milyar $ seviyesine çıktı.

Şirket, 2025-26 mali yılının tamamında demir cevheri sevkiyatlarının Iron Bridge’den gelecek 10-12 milyon mt da dahil olmak üzere 195-205 milyon mt aralığında yer alacağını tahmin ediyor.