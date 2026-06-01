Fortescue yenilenebilir enerjiye yönelik yeni yatırımlarıyla net sıfır emisyon stratejisini hızlandırıyor

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde yer alan 690 MW kapasiteli Turner River güneş enerjisi santralinin ve Cloudbreak maden sahasında kurulacak 650 MWh kapasiteli batarya depolama sisteminin inşasına başladığını duyurdu.

Söz konusu projelerin, şirketin madencilik faaliyetlerine düşük emisyonlu elektrik sağlamayı ve Real Zero karbonsuzlaşma stratejisini desteklemeyi amaçlayan entegre yenilenebilir enerji ağı Pilbara Green Grid’in bir parçasını oluşturduğu bildirildi.

Yenilenebilir enerji kapasitesi 1,4 GW’ı aşacak

Turner River projesinin tamamlanıp Solomon Airport, Cloudbreak ve North Star Junction’daki mevcut güneş enerjisi varlıklarına entegre edilmesinin ardından Fortescue, demir cevheri operasyonlarında karbonsuzlaşma hedefini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm güneş enerjisi kapasitesine ulaşmış olacağına dikkat çekti.

Toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 1,4 GW’ı aşmasının ve bu seviyenin Avustralya’da yaklaşık 500.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eş değer olmasının beklendiği ifade edildi. 2028 yılında tamamlanması beklenen Turner River güneş enerjisi santrali kapsamında 1 milyondan fazla güneş paneli kurulacağı vurgulandı.

Cloudbreak batarya projesi şebeke istikrarını artıracak

Bununla birlikte Cloudbreak batarya depolama tesisinin 2027 yılında tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Proje kapsamında 650 MWh enerji depolama kapasitesi, 74 MW güç çıkışı, sekiz saate kadar elektrik tedarik kapasitesi ve saha içindeki güneş enerjisi sistemiyle entegre çalışacak 124 batarya ünitesinin devreye alınacağı paylaşıldı.

Fortescue kısa süre önce Eliwana ve North Star Junction tesislerinde de ilave batarya depolama sistemlerini hizmete alarak yenilenebilir enerji arz güvenilirliğini güçlendirdiğini bildirdi.

Madencilik ekipmanlarında elektrifikasyon hız kazanıyor

Şirket yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra madencilik filosunun elektrifikasyonunu da hızlandırdığına dikkat çekti. Şu an 16 adet elektrikli ekskavatör ve bir adet elektrikli sondaj makinesi işleten Fortescue, bu yılın sonuna kadar ekskavatör filosunun yaklaşık yarısının elektrikli olmasını beklediğini dile getirdi. Ayrıca ilk batarya elektrikli cevher taşıma kamyonunu bu yıl sonundan önce kullanıma alınmayı planladığını da aktardı.

Öte yandan Fortescue, Çinli ekipman üreticisi XCMG tarafından tedarik edilen çeşitli batarya elektrikli madencilik araçlarının testlerini tamamlamak üzere olduğunu açıkladı. Test edilen ekipmanlar arasında yükleyiciler, buldozerler, greyderler ve su tankerleri yer alırken, denemelerin ardından araçların Pilbara operasyonlarında saha testlerine alınmasının planlandığını belirtti.

Rüzgâr enerjisi ve iletim ağı yatırımları sürüyor

Şirket aynı zamanda 133 MW kapasiteli Nullagine rüzgâr çiftliğinin inşasını da sürdürdüğünü paylaştı. Bugüne kadar 480 kilometreden fazla yüksek gerilim iletim hattını tamamladığını ve ağın tam olarak devreye alınmasının ardından toplam uzunluğun 620 kilometreyi aşmasını beklediğini belirtti. Bu altyapının yenilenebilir enerji tesislerini maden, demir yolu ve liman operasyonlarına bağlayarak emisyonları azaltacağının ve operasyonel güvenilirliği destekleyen entegre bir enerji sistemi oluşturacağının altını çizdi.