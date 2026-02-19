 |  Giriş 
Fortescue, Pilbara’da 12 milyon mt kapasiteli Wyloo North demir cevheri madeni projesini açıkladı

Perşembe, 19 Şubat 2026 12:02:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci Fortescue Ltd, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesinde yer alan Wyloo North demir cevheri madenini geliştirmeye yönelik planlarını Batı Avustralya Çevre Koruma Kurumuna sunduğu belgede açıkladı.

Söz konusu teklif kapsamında Fortescue, yıllık 12 milyon mt kapasiteli bir demir cevheri madeni geliştirmeyi planlıyor. Üretilen cevher, işlenmek üzere kara yolu trenleri ile Fortescue’nun yakın konumdaki Eliwana Madeni’ne taşınacak. Fortescue’nun açık ocaklar geliştirmesi ve bu ocakların mobil üniteler de dahil olmak üzere kırma ve eleme tesisleri ile desteklenmesi planlanıyor. Proje ayrıca nakliye ve erişim yolları, boru hatları, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, konaklama kampı tesisleri, atölyeler, stok sahaları ve atık yönetim alanları gibi ilgili altyapı unsurlarını da kapsıyor.

İnşaatın tamamlanmasının ardından enerji tedarikinin ağırlıklı olarak güneş ve yenilenebilir enerji karışımından sağlanması, batarya sistemleriyle desteklenmesi ve Fortescue’nun Pilbara iletim ağına bağlanan hat üzerinden iletilmesi öngörülüyor. Olası kesintilere karşı acil durum dizel jeneratörlerinin sahada yedek olarak bulundurulması planlanıyor.

Projenin toplam ömrünün yaklaşık 20 yıl olması bekleniyor. Bu sürenin yaklaşık iki yılı inşaat, 13 yılı operasyon ve beş yılı ise devre dışı bırakma aşamasından oluşacak. Madenin işletme süresi boyunca kademeli rehabilitasyon çalışmaları yürütülecek ve nihai saha kapatma işlemleri kuruma sunulan plan doğrultusunda gerçekleştirilecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

