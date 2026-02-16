Fortescue, Pilbara operasyonlarında dizel kullanımını azaltmak için elektrikli lokomotif kullanmaya başladı

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşma planı kapsamında demir cevheri operasyonlarında fosil yakıt kullanımını bertaraf etmek amacıyla Pilbara demir yolu ağında iki adet elektrikli lokomotif faaliyete aldığını duyurdu.

ABD merkezli Progress Rail tarafından teslim edilen lokomotiflerle dizel yakıt tüketiminin yıllık yaklaşık 1 milyon litre azalmasının beklendiği ifade edildi. Her lokomotifte 14,5 MWh kapasiteli batarya bulunduğuna ve lokomotiflerin rejeneratif frenleme sistemi sayesinde enerjinin %40-60’ını geri kazanabildiğine dikkat çekildi.

Pilbara genelinde yenilenebilir enerji entegrasyonu

Lokomotiflerin, Fortescue’nun Pilbara enerji ağı programı kapsamında sağlanan yenilenebilir elektrikle çalışacağı dile getirildi. Şirket, bölgedeki yenilenebilir enerji varlıklarını maden sahaları ve demir yolu altyapısına bağlamak amacıyla halihazırda en az 480 kilometre uzunluğunda yüksek gerilim hattı kurduğunu vurguladı.

Öte yandan North Star Junction sahasında 100 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali yer aldığı ve santralin, beş saat boyunca 50 MW güç sağlayabilen 250 MWh kapasiteli batarya depolama sistemi ile desteklendiği aktarıldı.

Net sıfır emisyon planının parçası

Pilbara bölgesindeki karbonsuzlaşma programı kapsamında 190 MW kapasiteli Cloudbreak güneş enerjisi projesinin inşasının devam ettiği paylaşıldı. Bunun yanı sıra 644 MW kapasiteli Turner River projesi ve Solomon sahasında 440 MW’lık güneş enerjisi yatırımları planlandığı da ifade edildi.

Elektrikli lokomotiflerin, Fortescue’nun Pilbara’daki geniş kapsamlı karbonsuzlaşma programının bir parçasını oluşturduğu belirtildi. Bu program doğrultusunda yeni rüzgâr ve güneş enerjisi kapasiteleri oluşturulması, batarya depolama sistemleri kurulması ve elektrikli ağır madencilik ekipmanlarının kullanılmasının yanı sıra yenilenebilir enerji ve elektrikli ulaşım teknolojilerine yönelik stratejik ortaklıklar kurulması hedefleniyor.