BHP Billiton’ın satış geliri ve net kârı 2026 mali yılının ilk yarısında yükseldi

Avustralyalı madencilik şirketi BHP Billiton 2025-26 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2025-26 mali yılının ilk yarısında şirketin net kârı önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 5,28 milyar $’a kıyasla 7,12 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin satış geliri bakır ve demir cevheri fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yıllık %10,8 yükselerek 27,90 milyar $ seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü %25 artışla 15,5 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı %51,1’den %58,4’e çıktı.

BHP Billiton, 2025 yılında demir cevheri fiyatlarının ortalama 102$/dmt (kuru metrik ton) seviyesinde yer aldığını, arz artışının talebi aşması ve Çin liman stoklarının yükselmesi nedeniyle fiyatların yıllık bazda %7 gerilediğini bildirdi. Fiyatlar, yılın ikinci yarısında daha güçlü yüksek fırın kullanım oranları ve Çin’de ilave politika desteği beklentileriyle toparlandı. Çin’in ham çelik üretimi güçlü ihracat ve özellikle otomotiv ile makine sektörlerinden gelen imalat talebinin desteğiyle gayrimenkul sektöründeki süregelen zayıflığı dengeleyerek yedinci yıl üst üste yaklaşık 1 milyar mt seviyesinde kaldı. Çin dışındaki talep ise karmaşık bir görünüm sergilerken, Hindistan ve gelişmekte olan Asya’da büyüme kaydedildi, olgun pazarlarda ise zayıf seyir görüldü. BHP, Çin’deki sınırlı düşüşlerin gelişmekte olan piyasalardaki büyüme ve Avrupa’daki ılımlı toparlanmayla dengelenmesiyle deniz yoluyla ticareti yapılan talebin yüksek seviyelerde yatay seyretmesi sonucu, küresel demir cevheri ve çelik talebinin kısa vadede genel olarak dengeli kalmasını bekliyor.

Arz tarafında ise Gine’den gelecek yeni üretim dahil olmak üzere deniz yoluyla ticareti yapılan tonajların artması öngörülürken, Hindistan’daki güçlü iç talebin ihracatı sınırlayabileceği ifade ediliyor. Maliyet desteğinin daha yüksek maliyetli yaklaşık 1 milyon mt arz tarafından desteklenen 80-100$/dmt aralığında olduğu tahmin ediliyor. BHP, Çin’in çelik üretiminin 2020’li yılların sonlarında yaklaşık 1 milyar mt seviyesinde plato yapacağı görüşünü korurken, hurda arzının sınırlı kalması nedeniyle pik demir üretiminin hafif gerilemesini bekliyor. Şirket, 2028 mali yılına kadar üretimi yıllık 305 milyon mt’un üzerine çıkarmayı ve Batı Avustralya’daki birim maliyetleri 17,50$/mt’un altına düşürmeyi planlarken, Samarco ise 2028-29 dönemine kadar kapasiteyi yaklaşık 26 milyon mt seviyesine yükseltmek amacıyla 2,4 milyar $ tutarında yatırımı onayladı.