Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi 2025-2026 mali yılının ilk yarısında iki katına çıktı

Çarşamba, 25 Şubat 2026 14:48:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Fenix Resources Limited 2025-2026 mali yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin demir cevheri üretimi yıllık %103,6 artışla 2,16 milyon ıslak mt (wmt) seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden yaptığı sevkiyatlar önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %1,4 artışla 708.600 wmt seviyesinde kaydedildi. Shine madeninden 890.100 wmt demir cevheri sevkiyatı yapılırken, üretime 2025’in Haziran ayında başlayan Beebyn-W11 madeni tam kapasiteye ulaştı ve ilk yarı yıllık sevkiyat tonajı 528.200 wmt oldu.

Yıllık bazda %126,4 artışla 2,13 milyon wmt seviyesinde kaydedilen toplam sevkiyatlar, 888.400 wmt’u parça cevher ve 1,24 milyon wmt’u toz cevher olmak üzere 36 kargo ile gerçekleştirildi.

Şirket 2025-2026 mali yılının tamamı için toplam demir cevheri satış tahminlerini 4,2-4,8 milyon wmt seviyesinde korudu.


