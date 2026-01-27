 |  Giriş 
Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi 2025’in Aralık çeyreğinde %51,8 artış kaydetti

Salı, 27 Ocak 2026 14:36:30 (GMT+3)

Avustralya merkezli Fenix Resources Limited 2025-2026 mali yılının 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki mali yılın aynı çeyreğine kıyasla %51,8 artışla yaklaşık 1,06 milyon ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

Bahsi geçen çeyrekte şirketin ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden yaptığı sevkiyatlar önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla nispeten yatay seyrederek 354.300 wmt seviyesinde kaydedildi. Shine madeninden 475.500 wmt demir cevheri sevkiyatı yapılırken, üretime Haziran ayında başlayan Beebyn-W11 madeni tam kapasiteye ulaştı ve söz konusu çeyrekte yapılan sevkiyatlar 411.600 wmt oldu.

Yıllık bazda %109,1 artışla 1.24 milyon wmt seviyesinde kaydedilen toplam sevkiyatlar, 421.600 wmt’u parça cevher ve 819.800 wmt’u toz cevher olmak üzere 21 kargo ile gerçekleştirildi.

Şirket 2026 mali yılının tamamı için toplam demir cevheri satış tahminlerini 4-4,4 milyon wmt seviyesinden 4,2-4,8 milyon wmt seviyesine çekti.


