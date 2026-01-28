BHP Çin’le yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Jimblebar demir cevheri sevkiyatlarını Güneydoğu Asya’ya yönlendiriyor

Reuters’ta çıkan bir habere göre Avustralyalı madencilik şirketi BHP, Çin’e sevk edemediği Jimblebar toz cevher kargolarını Malezya ve Vietnam başta olmak üzere alternatif pazarlara yönlendirmeye başladı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Çin’de 2022 yılında demir cevheri tedarikini merkezileştirmek amacıyla devlete bağlı China Mineral Resources Group, 2025 yılının Eylül ayında Çinli çelik üreticileri ve tüccarlara BHP’den Jimblebar toz cevher alımlarını durdurma talimatı vermişti.

Güneydoğu Asya’ya 2019’dan bu yana ilk kez sevkiyat yapıldı

Çin pazarına erişimin kısıtlanmasıyla birlikte BHP’nin, sevkiyatları için alternatif rotalar aramaya başladığı ifade edildi. Piyasaya sevkiyat verileri sağlayan Kpler tarafından yayımlanan açıklamaya göre bu yılın Ocak ayı ortasında Lowlands Blue adlı dökme yük gemisi, Malezya’ya yaklaşık 95.000 mt Jimblebar toz cevher teslimatı gerçekleştirdi. Böylelikle en az 2019 yılından bu yana Malezya’ya ilk kez Jimblebar toz cevher sevk dilmiş oldu.

Bununla birlikte 2025’in Aralık ayında Cape Yamabuki gemisiyle Vietnam’a yaklaşık 75.000 mt Jimblebar toz cevher sevk edildi. Bu da en az 2024’ten bu yana Vietnam’a yapılan ilk Jimblebar toz cevher teslimatı olarak kayda geçti.

Söz konusu sevkiyatlar, BHP’nin yıllık 60 milyon mt’un üzerindeki Jimblebar toz cevher üretimiyle kıyaslandığında düşük kalsa da Çin’e satışların sınırlı olduğu bir dönemde şirketin müşterilerini çeşitlendirmeye çalıştığını gösteriyor.

Liman stokları hızla artarken, ihracat sert düştü

Öte yandan bu yılın Ocak ayında Çin’in başlıca limanlarında Jimblebar toz cevher stoklarının, 2025 yılının Eylül ayına kıyasla yaklaşık %360 artışla 8,1 milyon mt seviyesine ulaştığı aktarıldı. Ancak Çinli çelik üreticilerinin, limanlarda depolanan Jimblebar toz cevher kargolarını teslim almalarının şu anda yasak olduğu dile getirildi. Bu kısıtlamaların sonucunda günlük Jimblebar toz cevher ihracatının 2025 yılının Ocak ayına kıyasla yaklaşık %74 gerilediği tahmin ediliyor.

Satışları desteklemek için indirimler artırıldı

Talebi canlandırmak amacıyla BHP’nin bazı demir cevheri ürünlerinde indirimleri artırdığı bildirildi. Piyasa oyuncuları, Şubat sevkiyatlı Newman toz cevher fiyatlarında yapılan indirimlerin Ocak ayına kıyasla önemli ölçüde arttığını ve bu durumun, Vietnam’dan yapılan son alımlardan en az birini desteklediği paylaşıldı.

BHP ise Çin’de devlet destekli alıcılarla sözleşme şartlarına ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve bu süreçte dağıtım kanallarını optimize etmeye devam ettiğini bildirdi.