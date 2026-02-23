MinRes Onslow Iron faaliyetleri sayesinde 2026 mali yılının ilk yarısında rekor gelir elde etti

Avustralya merkezli madencilik şirketi Mineral Resources Limited (MinRes) tarafından yapılan açıklamaya göre şirket 31 Aralık 2025’te sona eren altı aylık dönemde, özellikle Onslow Iron projesi olmak üzere demir cevheri faaliyetlerinin performansı sayesinde tarihindeki en güçlü ilk yarı finansal sonucunu elde etti.

MinRes, 2026 mali yılının ilk yarısında gelirini yıllık bazda %33 artışla 3,1 milyar A$ seviyesine çıkararak rekor kırdı. Şirketin esas AVFÖK değeri ise yıllık %286 artışla 1,2 milyar A$’a yükseldi. Vergi sonrası esas net kâr %275 artışla 343 milyon A$ olarak kaydedildi.

Onslow Iron kârlılığın ana itici gücü oldu

MinRes Genel Müdürü Chris Ellison’a göre söz konusu sonuç, emtia fiyatlarındaki artıştan ziyade operasyonel performanstan kaynaklandı ve şirketin varlık portföyünün dayanıklılığını ortaya koydu.

Onslow Iron, Ağustos 2025’te yıllık 35 milyon mt kurulu kapasiteye ulaştı ve söz konusu dönem boyunca bu üretim seviyesini sürdürdü. Proje, 52A$/wmt (ıslak metrik ton) FOB maliyetle faaliyet gösterirken, 2026 mali yılının ilk yarısında demir cevheri bölümüne 519 milyon A$ AVFÖK değeri katkısı sağladı.

Onslow Iron söz konusu dönemde 17,3 milyon wmt üretim gerçekleştirdi. 2026 yılının ortasında ilave aktarma gemilerinin devreye alınmasıyla kurulu kapasitenin yıllık yaklaşık 40 milyon mt seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Pilbara Hub performansı

MinRes’in Pilbara Hub faaliyetlerinde 2026 mali yılının ilk yarısında 5,1 milyon wmt üretim gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonun FOB maliyeti 81A$/wmt olarak açıklanırken, AVFÖK değeri katkısı 49 milyon A$ oldu. Şirket, Pilbara Hub’ın 2026 mali yılı tonaj ve maliyet hedefleri doğrultusunda ilerlediğini, Wonmunna’dan Lamb Creek’e geçiş süreciyle birlikte ikinci yarıda maliyetlerin hedeflenen aralık doğrultusunda düşmesinin beklendiğini belirtti.

Madencilik hizmetleri bölümünden demir cevheri segmentine destek

Madencilik hizmetleri bölümü ilk yarıda 166 milyon mt üretim gerçekleştirerek 347 milyon A$ AVFÖK değeri elde etti ve Onslow Iron’daki kapasite artışı ile sürdürülebilir performansı destekledi. MinRes, 2026 mali yılı genelinde madencilik hizmetleri üretiminin yıllık bazda %12,5 artışla 305-325 milyon mt seviyesinde gerçekleşmesini ve yıllık AVFÖK değerinin yaklaşık 1 milyar A$’a ulaşmasını öngörüyor.

Görünüm: Demir cevheri nakit akışının temel dayanağı olacak

MinRes, Onslow Iron’un kurulu kapasitesinde faaliyet göstermesi ve güçlü nakit akışı yaratması sayesinde uzun ömürlü ve düşük maliyetli bir varlık olarak bilanço iyileşmesini ve istikrarlı kâr büyümesini destekleyecek konumda olduğunu ifade etti. Şirket 2026 mali yılına ilişkin beklentilerini teyit ederken, kısa vadeli önceliklerinin faaliyetlerde güvenliğin sürdürülmesi, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bilançonun güçlendirilmesine devam edilmesi olduğunu belirtti.