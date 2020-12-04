Fortescue: Çin’in demir cevherine yönelik güçlü talebi devam ediyor

Cuma, 04 Aralık 2020 15:15:05 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Çin’in Avustralya çıkışlı demir cevherine yönelik talebinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Avustralya’nın demir cevheri ihracatı Ekim ayında 10,9 milyar $’a ulaştı ve bu ihracatın %80’den fazlası Çin’e yapıldı. Fortescue’nun CEO’su Elizabeth Gaines, “Çin’deki müşterilerimizin demir cevheri talebi güçlü olmaya devam ediyor,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Çin, Ekim ayında Avustralya’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü ithalatını yasaklamıştı. Bu nedenle, ticaret anlaşmazlığı yoğunlaştığından, Çin’in demir cevheri ithalatını da sınırlayacağına dair endişeler var.