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CMRG, Çin’de Fortescue’nun düşük tenörlü demir cevheri teslimatlarına kısıtlama getirdi

Perşembe, 02 Temmuz 2026 12:19:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin’de devlete bağlı China Mineral Resources Group (CMRG), bazı yerel çelik üreticilerine Avustralyalı madenci Fortescue’nun liman stoklarında bulunan bazı demir cevheri ürünlerini teslim almamaları talimatını verdi. Bu adım, Pekin yönetiminin ülkenin demir cevheri piyasası üzerindeki kontrolünü güçlendirme çabalarının son örneği olarak değerlendirildi.

Kaynaklar, CMRG’nin bazı çelik üreticilerine sözlü olarak 15 Temmuz’dan itibaren Fortescue’nun düşük tenörlü demir cevheri ürünleri olan Super Special Fines ve Fortune Fines teslimatlarını almamaları yönünde talimat verdiğini belirtti. Fortescue konuya ilişkin yorum yapmazken, şirket hisseleri büyük ölçüde yatay seyretti. Buna karşılık Avustralyalı madencilik şirketleri BHP ve Rio Tinto’nun hisseleri işlemler sırasında %1’in üzerinde değer kaybetti.

Devam eden müzakerelere rağmen kısıtlamalar getirildi

Söz konusu kararın, CMRG’nin Çin’de demir cevheri alımlarını merkezileştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin devamı olduğu ifade edildi. Şirket, bu yılın başında aylar süren anlaşmazlığın ardından BHP ile yürüttüğü müzakereleri sonuçlandırmış, bunun ardından BHP’nin bazı ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmıştı. Demir cevheri sevkiyatlarının büyük bölümünü Çin’e gerçekleştiren Fortescue’nun ise CMRG ile tedarik koşullarına ilişkin görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Bir tüccarın verdiği bilgiye göre 30 Haziran itibarıyla Çin’in başlıca limanlarındaki Fortescue Super Special Fines stokları 7,22 milyon mt seviyesinde yer alıyordu. Steelhome verilerine dayanan hesaplamalara göre bu miktar, Çin limanlarındaki toplam demir cevheri stoklarının yaklaşık %5’ine karşılık geliyor.

Son gelişmenin, CMRG’nin geçen ay bazı yerel çelik üreticilerine Fortescue’nun Temmuz ayında sevkiyatına başlanması planlanan yeni Fortune Fines ürünü hakkında pazarlığa oturmama talimat verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldiği aktarıldı. CMRG, Çin’in demir cevheri alımlarını merkezileştirme ve büyük küresel madencilik şirketleri karşısındaki pazarlık gücünü artırma stratejisi kapsamında 2022 yılında kurulmuştu.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Fortescue 

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