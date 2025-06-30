Fitch Ratings bu yıl için kömür ve demir cevheri fiyat tahminlerini değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik koklaşabilir taş kömürü ve demir cevheri fiyat tahminlerinde değişiklik yapmadı. Özellikle Çin’de çelik talebinden kaynaklı küresel ekonomik baskıların fiyat beklentilerinin düşük kalmasında rol oynadığını ifade etti.

Fitch, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 2027 yılına kadar baskı altında kalmasını ve 2024 yılında 241$/mt seviyesinde yer alan fiyatların 2025 ve 2026 yıllarında 180$/mt seviyesine düşmesini öngördüğünü bildirdi. Çin inşaat sektöründeki durgunluktan kaynaklı olarak çelik talebinin zayıflamasının ve ABD’nin başlattığı ticaret savaşının fiyat görünümünü etkilediğini paylaştı. Ayrıca Hindistan ve Güneydoğu Asya’daki yüksek fırın bazlı yeni çelik kapasitelerinin koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını biraz desteklemesine rağmen Çin’deki zayıflığı dengelemek için yeterli olmadığını ekledi.

Öte yandan kuruluş, demir cevheri fiyat tahminlerini de değiştirmeyerek 2025 yılı için 90$/mt ve 2026 için 85$/mt seviyelerinde tuttu.