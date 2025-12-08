Fitch 2025 için kömür fiyat tahminini yükseltti, arzdaki artışla demir cevheri fiyatlarının düşmesini bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik koklaşabilir taş kömürü ve demir cevheri fiyat tahminlerini piyasa koşulları ve arzdaki değişikliklere göre revize ettiğini duyurdu.

Küresel demir cevheri arzı artacak

Fitch, önümüzdeki iki yıl boyunca demir cevheri talebinin büyük ölçüde değişiklik göstermesini beklemediğini belirtti. Ancak aynı dönemde küresel arzın yaklaşık 50-75 milyon mt artmasını tahmin ettiğini aktardı.

Gine’deki Simandou demir cevheri madeninin üretiminin artmasının arzdaki yükselişte rol oynayacağını ifade eden Fitch, madenin 2026 yılında yaklaşık 20 milyon mt ve 2027 yılında 45 milyon mt üretim yapmasını öngördüğünü paylaştı.

Dolayısıyla Fitch, arzın talebi aşmasıyla demir cevheri fiyatlarının 2025 yılını 100$/mt seviyesinde kapatmasını ve 2026 yılında 90$/mt seviyesine düşmesini tahmin ettiğini dile getirdi. Ayrıca bu yıl boyunca demir cevheri fiyatları yüksek seyrettiği için önümüzdeki yıla yönelik tahminlerin beklenenin üzerinde yer aldığını vurguladı.

Koklaşabilir taş kömürü piyasasının görünümü

Fitch, güçlü piyasa koşulları ve yıl başından bu yana görülen yüksek fiyatlar doğrultusunda 2025 yılına ilişkin koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini yükselttiğine dikkat çekti. Dolayısıyla 2025 yılında koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 185$/mt seviyesinde yer almasını, 2026 yılında 180$/mt’a gerilemesini ve 2028 yılına kadar yatay seyretmesini öngördüğünü ekledi.