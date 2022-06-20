Fitch Ratings 2022 yılı için demir cevheri fiyat beklentisini yükseltti

Pazartesi, 20 Haziran 2022 11:12:51 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, salgın sonrası artan talep ve özellikle Rusya çıkşlı arzdaki kesintilerden dolayı kısa vadeli maden fiyat tahminlerini yükselttiğini açıkladı.

Kuruluş 2022 yılı için demir cevheri fiyat tahminini 110$/mt’dan 120$/mt’a yükseltti. Bu kararda yılın başından bugüne kadar kaydedilen ortalama fiyatın 140$/mt gibi güçlü bir seviyede olması rol oynadı ancak bu fiyatın daha sonra gevşemesi bekleniyor. Fiyatlar, Çin’de uygulanan politikalar ve düşük talepten dolayı çelik üretiminin düşmesine rağmen Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı artan tedarik endişeleri ve Brezilya ile Avustralya’nın sevkiyatlarının mevsimsel olarak düşmesiyle desteklendi. Çelik tüketimi 2022 yılının ikinci yarısının başlarında canlanırsa fiyatlar bir miktar artabilir. Fitch düşük maliyetli demir cevheri arzının 2-3 yıl içinde piyasada arz fazlasına sebep olacağını belirtti.

2022 yılına yönelik koklaşabilir taş kömürü fiyat tahmini 300$/mt’dan 400$/mt’a, 2023 yılına yönelik fiyat tahmini ise 160$/mt’dan 200$/mt’a yükseldi. Tahmindeki artış Avustralya ve Rusya çıkışlı arzdaki kesintilerden kaynaklanan rekor seviyedeki fiyatları yansıtıyor. Rusya’nın deniz yoluyla gerçekleştirdiği tedarik savaş öncesi seviyelerin altında seyredecek. Fitch küresel uzun vadeli talebin Çin’deki düşük tüketim sebebiyle azalarak diğer bölgelerdeki büyümeyi dengelemesini bekliyor.

Bu yıl için nikel fiyat tahminleri de güçlü fiyatlar nedeniyle 20.000$/mt’dan 25.000$/mt’a yükseldi. Düşük stok ve Rusya merkezli Norilsk Nickel ile Brezilya merkezli Vale’deki aksaklıklar kısa ve orta vadeli fiyat beklentilerinin değişmesine sebep oldu.