Fitch Ratings sınırlı arz nedeniyle 2024-2026 yılları için demir cevheri fiyat beklentilerini yükseltti

Cuma, 22 Mart 2024 10:46:31 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2024, 2025 ve 2026 yılları için demir cevheri beklentilerini yükseltirken, koklaşabilir taş kömürü fiyat beklentilerini yalnızca 2024 ve 2025 yılları için değiştirdiğini açıkladı.

Kuruluş, 2020’den bu yana gerçekleştirilen yatırımların yetersiz olması nedeniyle birçok büyük üreticinin yaşadığı operasyonel sıkıntıların arzı sınırlamasıyla demir cevheri fiyat tahminlerini 2024 için 80$/mt’dan 105$/mt’a, 2025 için 80$/mt’dan 90$/mt’a ve 2026 için 75$/mt’dan 80$/mt’a çıkardı.

Koklaşabilir taş kömürü fiyat beklentileri ise Avustralya ve Rusya’nın zayıflayan ihracat satışlarından dolayı tedarikin azalması nedeniyle 2024 yılı için 210$/mt’dan 240$/mt’a ve 2025 yılı için 180$/mt’dan 190$/mt’a yükselirken, 2026 yılına yönelik demir cevheri fiyat tahmini 170$/mt seviyesinde yer almaya devam etti. Kuruluş, Avustralya’nın ihracatının bu yılın ikinci çeyreğinde kademeli olarak toparlanacağını ancak yaptırımlardan etkilenen Rus üreticilerin ihracatının sınırlı kalacağını belirtti. Talep Çin’deki güçlü çelik üretimiyle desteklense de bu durum yılın ilerleyen dönemlerinde zayıflamaya başlayabilir.