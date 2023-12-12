Fitch Ratings 2023-2026 yılları için demir cevheri fiyat beklentilerini yükseltti

Salı, 12 Aralık 2023 11:38:38 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için demir cevheri beklentilerini yükseltirken, koklaşabilir taş kömürü fiyat beklentilerini yalnızca 2023 ve 2024 yılları için değiştirdiğini açıkladı.

Kuruluş, azalan stok seviyelerinden dolayı 2024 yılında stok alımlar yapılmasının beklenmesi ve orta vadede arz-talep dengesinden gelecek destek sayesinde demir cevheri fiyat tahminlerini 2023 için 110$/mt’dan 118$/mt’a, 2024 için 85$/mt’dan 95$/mt’a, 2025 için 75$/mt’dan 80$/mt’a ve 2026 için 70$/mt’dan 75$/mt’a çıkardı. Orta vadeli fiyat tahminlerinde kaydedilen artışlar yeni kapasitelerin devreye alınması için daha fazla zaman gerekeceğine ve bu nedenle piyasada arz fazlası görülmeyeceğine yönelik beklentilere dayanıyor.

Koklaşabilir taş kömürü fiyat beklentileri ise artan üretim maliyetleri ve olumsuz hava koşullarından dolayı deniz sevkiyatlarında görülecek aksaklıklar nedeniyle 2023 yılı için 250$/mt'dan 290$/mt’a ve 2024 yılı için 190$/mt’dan 210$/mt’a yükselirken, 2025 ve 2026 yıllarına yönelik demir cevheri fiyat tahminleri sırasıyla 180$/mt ve 170$/mt seviyelerinde yer almaya devam etti. Kuruluş, özellikle Çin’den koklaşabilir taş kömürü talebinin gelmeye devam edeceğini belirtti.