MinRes, Onslow Iron’da yeni üretim merkezini devreye aldı

Salı, 04 Kasım 2025 14:23:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya’nın önde gelen madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes), ülkenin batısında bulunan Onslow Iron projesinin Upper Cane ve Cardo Bore East merkezinde üretime başladığını açıkladı. Bu, şirketin demir cevheri geliştirme projesi için önemli bir dönüm noktası.

Operasyonlar

Ken's Bore'un yaklaşık 16 km güneyinde yer alan merkez, Onslow Iron kapsamında devreye alınan ikinci madencilik alanı. Merkezden çıkarılan cevher, önce özel bir maden içi nakliye yoluyla Ken's Bore’daki kırma ve işleme altyapısına, sonra 150 km'lik özel bir nakliye yolu ile Ashburton limanına ulaştırılacak. Buradan cevher, 40 km açık denizde bulunan okyanus gemilerine aktarma gemileri ile nakledilecek.

MinRes, operasyonun verimli ve güvenli bir şekilde ilerlediğini ve yeni merkezin pazarda güçlü talep gören Onslow'un karışık ürün portföyüne önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.

Proje ölçeği ve önemi

Onslow Iron, 30 yılı aşkın bir maden ömrü ile yıllık 35 milyon mt nominal kapasiteyi hedefleyen öncü bir maden-gemi modeli. Proje, Upper Cane merkezi ile Ken's Bore'u birleştirip Pilbara'nın batısındaki yüksek kaliteli yatakları açığa çıkararak lojistik gücünü kanıtladı.

Merkez, karışık ürüne katkıda bulunan yüksek kaliteli cevher ile üretime başladı. Bu yıl Ağustos ayında Onslow Iron tedarik zinciri 3,2 milyon mt ile rekor sevkiyat seviyesine ulaştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

