Fenix Resources rekor seviyede çeyreklik demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi

Avustralyalı madenci Fenix Resources Aralık çeyreğinde 21 gemiyle toplam 1.241.000 ıslak ton (wmt) demir cevheri sevkiyatı yaptığını bildirdi. Bu seviye, şirket tarihindeki en yüksek çeyreklik sevkiyat hacmi olurken, aynı zamanda ilk kez çeyreklik dönemde 1 milyon mt seviyesi aşılmış oldu.

Madenci söz konusu performansın yıllık bazda yaklaşık 4,9 milyon mt seviyesinde bir üretim hızına karşılık geldiğini ve bunun entegre madencilik ve lojistik modelinin ölçeklenebilirliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Fenix Resources’a göre rekor sevkiyat sonucu şirketin değer zinciri genelinde hayata geçirilen operasyonel iyileştirmelerin toplam etkisini yansıtıyor. Bu kapsamda şirketin demir cevheri varlıklarında optimize edilen madencilik faaliyetleri, tamamı şirkete ait lojistik iştiraki Newhaul tarafından sağlanan verimli taşıma hizmetleri ve Geraldton limanındaki sadeleştirilmiş liman operasyonları öne çıktı.

Fenix Resources, 2026 mali yılına ilişkin toplam demir cevheri satışlarının 4,2 milyon mt ila 4,8 milyon mt aralığında olacağı yönündeki güncellenmiş beklentisini yeniden teyit etti.

Şirket 2026 mali yılının ilk yarısında toplam sevkiyatların 2.127.000 wmt seviyesine ulaştığını açıkladı. Şirkete göre bu sonuç normal piyasa koşulları ve öngörülemeyen operasyonel aksamaların yaşanmaması halinde Fenix’in tam yıl hedeflerini yakalayabileceğini gösteriyor.