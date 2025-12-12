MinRes inşasına başladığı Lamb Creek demir cevheri projesinde ilk üretimi 2026 mali yılında yapmayı hedefliyor

Mineral Resources Limited (MinRes), tüm yasal onayları aldıktan sonra Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki Lamb Creek demir cevheri projesinin inşaat çalışmalarına başlayarak Pilbara operasyonlarını güçlendirme yolunda önemli bir adım attığını duyurdu.

Lamb Creek’in, açık ocak madeni olarak faaliyet göstereceği ve üretim kapasitesinin yıllık 7,5 milyon mt seviyesinde yer alacağı ifade ediliyor. MinRes’e göre projenin, Pilbara operasyonlarının üretim ömrünü en az beş yıl uzatması ve şirketin genel maliyetlerini iyileştirmesi bekleniyor.

Iron Valley sahasına yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Lamb Creek madeninin Pilbara’daki varlıklar arasında operasyonel sinerji sağlanmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor. Lamb Creek’ten çıkarılan cevher, Iron Valley’de çıkarılan cevher ile harmanlandıktan sonra ihraç edilmek üzere Hedland limanına sevk edilecek.

Maden ve ilgili altyapının inşası sürüyor

MinRes, kendi mühendislik ile inşaat ekiplerinin maden ve ilgili altyapının inşasına başladığını dile getirdi. Çalışmalar kapsamında 16 kilometre uzunluğunda nakliye yolu ve cevher kırma tesisi inşa edileceğini bildirdi.

Şirket, projeyi kendi ekipleriyle yürüttüğü için inşaatın daha kısa sürede tamamlanacağını ve bu sayede Lamb Creek’te ilk cevher üretimini orta vadeli üretim hedefine paralel olarak 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedeflediğini paylaştı.

Wonmunna’nın demir cevheri faaliyetleri sonlandırılıyor

Lamb Creek’in inşasının, Wonmunna demir cevheri faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasıyla aynı zamana denk geldiği ifade edildi. MinRes, Wonmunna’daki tüm çalışanların, Lamb Creek’e geçiş yapmasının beklendiğini ve bu durumun istihdam üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

MinRes, Wonmunna madenini 2021 mali yılında satın almıştı. İnşaat başladıktan beş ay sonra ilk cevher üretimi yapılan madenden şimdiye kadar 26 milyon mt’dan fazla demir cevheri ihracatı gerçekleştirildi.

Bu yılın Ağustos ayında MinRes, Pilbara operasyonlarının mineral kaynak ve cevher rezervlerini yayımladı. Söz konusu operasyonlarında %57 tenörlü 161 milyon mt mineral kaynağı ve %57,5 tenörlü 51 milyon mt demir cevher rezervi yer aldığını bildirdi.

Pilbara operasyonları için 2026 mali yılı üretim hedefi yıllık 9-10 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve Lamb Creek’in, 2026 sonrasında üretimin sürdürülmesinde kilit bir rol oynaması bekleniyor.