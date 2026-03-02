 |  Giriş 
Alien Metals bağımsız inceleme sonrası Pilbara demir cevheri projelerini güncelledi

Pazartesi, 02 Mart 2026 11:33:41 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli demir cevheri şirketi Alien Metals, Avustralya, Pilbara’daki demir cevheri projelerine ilişkin bağımsız bir teknik incelemenin tamamlandığını açıkladı. Şirket söz konusu incelemenin Brockman formasyonu içinde ticari demir cevheri kaynağı ile uyumlu jeolojik özellikler tespit ettiğini ve daha ileri arama faaliyetleri için potansiyel taşıdığı değerlendirilen, henüz test edilmemiş genişleme alanlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Vivash ve Hancock projeleri

Alien Metals’a göre Vivash Projesi kapsamındaki birincil hedef olarak Brockman formasyonu içinde demir cevheri yatağı barındırma potansiyelini korurken, Marra Mamba formasyonunda da demir cevheri olabileceği tespit edildi. Şirket söz konusu sahanın 28 milyon mt’luk %58,8 tenörlü rezerve sahip Fortescue’nün Vivash Southwest projesine doğrudan bitişik olduğunu vurgulayarak bu rezervin Alien Metals sahalarının altına kadar devam edebileceğini belirtti.

Alien Metals, Hancock Projesi kapsamında ise Weeli Wolli ve Boolgeeda formasyonları içinde kalıntı demir yatağı potansiyelinin sürdüğünü ve önemli genişleme imkanlarının henüz sistematik olarak araştırılmadığını belirtti. Şirket, bu formasyonların Ridge C, Ridge E ve Sirius sahalarındaki daha önce raporlanan tonajların üzerinde demir cevheri bulundurabileceğini ifade etti.

İkinci çeyrek çalışma programı

Alien Metals 2026 yılının ikinci çeyreğinde Vivash ve Brockman sahalarında helikopter destekli jeolojik keşif çalışmaları, rezerv potansiyelinin değerlendirilmesi, Hancock sahasında keşfedilmemiş bölgelerin belirlenmesi ve Hancock Ridge E, Ridge C ile Sirius sahalarındaki genişleme veya yeniden yapılandırma potansiyelinin incelenmesini içeren bir arazi programı başlatacağını açıkladı.


