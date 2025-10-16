Fenix Resources’ın demir cevheri üretimi 2025’in Eylül çeyreğinde artarken, yeni maden devreye girdi

Avustralya merkezli Fenix Resources Limited bu yılın 30 Eylül tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %107,2 artışla yaklaşık 964.200 ıslak mt (wmt) demir cevheri üretti.

Şirket bahsi geçen çeyrekte ülkenin batısında bulunan Iron Ridge projesinden önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,4 artışla 354.300 wmt demir cevheri sevk etti. Shine madeninden 414.600 wmt demir cevheri sevkiyatı yapılırken, üretime Haziran ayında başlayan Beebyn-W11 madeninden Ağustos ayında yapılan ilk sevkiyatlar 116.500 wmt seviyesinde kaydedildi.

Yıllık bazda %156 ve çeyreklik bazda %16,5 artışla 885.400 wmt seviyesinde kaydedilen toplam sevkiyatlar, 466.800 wmt’u parça cevher ve 418.700 wmt’u toz cevher olmak üzere 15 kargo ile gerçekleştirildi.

Şirket 2026 mali yılının tamamı için toplam demir cevheri satış tahminlerini 4-4,4 milyon mt bandında korudu.

Bahsi geçen çeyrekte yaşanan en önemli gelişmelerden biri, SteelOrbis’in de daha önce belirttiği üzere şirketin China Baowu Steel Group ile Weld Range demir cevheri projesi için 30 yıllık maden hakkı imzalaması oldu. Fenix bu anlaşmayla birlikte demir cevheri üretim kapasitesini yıllık 6 milyon mt’a çıkarmayı ve anlaşma kapsamındaki iş birliği ile yıllık 10 milyon mt’a kadar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor.