Fenix Resources, Weld Range projesinde üretimi 2028 mali yılına kadar 6 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor

Avustralya merkezli madenci Fenix Resources, Batı Avustralya’daki demir cevheri üretimini önemli ölçüde artıracak üç yıllık üretim stratejisini açıkladı. Fenix’e göre plan Iron Ridge ve Shine madenlerinden kademeli olarak çıkışı ve şirketin uzun vadeli büyüme merkezi olarak konumlandırılan Weld Range’de konsolide bir üretim merkezine geçişi öngörüyor. Bu yeniden yapılandırmanın 2028 mali yılına kadar yıllık 6 milyon mt seviyesine kadar çıkabilecek bir üretim artışını destekleyeceği söylendi.

Üretim 2025 seviyelerinin neredeyse üç katına çıkacak

Fenix, 2025 mali yılında 2,4 milyon mt demir cevheri ürettiğini ve gelecek mali yıl için beklentilerini 4,2-4,8 milyon mt aralığına çektiğini ifade etti. Şirket, üretimin 2027’de 4,7-5,3 milyon mt seviyesine çıkmasını ve 2028’de 5,4-6,0 milyon mt’a ulaşmasını bekliyor. Bu artışa imkan sağlayacak temel faktör Beebyn madenindeki üretim kapasitesinin yükseltilmesi olacak.

Fenix, önümüzdeki üç mali yılda çıkarılması planlanan yaklaşık 15 milyon mt cevherin tamamının mevcut rezervlerden veya ölçülmüş ve gösterilmiş kaynaklardan sağlanacağını, bunun da yakın vadeli büyüme beklentilerine güçlü bir destek sağladığını belirtti.

Iron Ridge’de maden faaliyetlerinin 2026’da tamamlanması ve stoktaki malzemenin işlenmesinin 2027 mali yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Shine madeninin 1. aşaması da 2026’da sona erecek ve mevcut üretim görünümünde 2. aşamaya ilişkin tonaj bulunmuyor.

Weld Range stratejik büyüme platformuna dönüşüyor

Planın merkezinde Baowu Group’un iştiraki olan Sinosteel Midwest Corporation ile yapılan 30 yıllık maden işletme hakkı anlaşmasıyla güvence altına alınan Weld Range Projesi yer alıyor. Fenix anlaşma kapsamında 290 milyon mt’luk demir cevherine erişim sağladı ve yıllık en az 6 milyon mt üretim yapması gerekecek. Bu kapsamda yıllık üretimin iş birliği ile 10 milyon mt seviyesine kadar çıkarılması potansiyeli de bulunuyor.

Fenix’e göre maden faaliyetleri aşamalı olarak Beebyn madeninde konsolide edilecek. Weld Range projesi dahilinde üretimde olan Beebyn-W11 yatağı ile 2026’da onay alması beklenen komşu Beebyn-W10 yatağı bu sürecin temelini oluşturuyor. Madendeki toplam kırma kapasitesinin 2028’e kadar yıllık 3 milyon mt’tan 5,4-6 milyon mt seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Proje için düşük sermaye gerekiyor

Fenix Newhaul Road Logistics filosu, iki demir yolu bağlantısı ve Geraldton’da 400.000 mt’un üzerinde depolama kapasitesinden oluşan mevcut madencilik, nakliye ve liman altyapısının, genişlemenin nispeten düşük bir sermayeyle yürütülmesine imkan tanıyacağını vurguladı. Üç yıllık dönem için öngörülen 35-45 milyon A$’lık yatırım ihtiyacının şirketin nakit rezervleri, operasyonel nakit akışı ve mevcut finansman kaynaklarıyla karşılanması bekleniyor.

Şirket ayrıca 2028 sonrasına yönelik uzun vadeli potansiyel fırsatlara dikkat çekti. Bunlar arasında Madoonga’da ikinci bir işleme merkezi kurulması, özel bir uzun mesafe nakliye yolu geliştirilmesi ve lojistik maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen madenler arası aktarma seçenekleri bulunuyor.

Yönetim değerlendirmesi

Fenix Resources CEO’su John Welborn, bahsi geçen planın Fenix’i daha büyük ve daha dayanıklı bir demir cevheri üreticisine dönüştürmede önemli bir adım olduğunu söyleyerek “2025’te üretim hızımızı üç katına çıkarma taahhüdümüzü yerine getirdik ve şimdi yıllık 6 milyon mt kapasiteye ulaşmaya odaklanıyoruz. Aynı zamanda gelecekteki 10 milyon mt’luk üretimin temelini oluşturuyoruz,” ifadelerini kullandı.