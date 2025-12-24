Fenix Resources Weld Range demir cevheri projesi için genişletme planını açıkladı

Avustralya merkezli madenci Fenix Resources, Avustralya’nın batısındaki Weld Range demir cevheri projesinde üretimi yıllık 10 milyon mt’a çıkarmaya yönelik yol haritasını ortaya koyan bir çalışma yayımladı.

Fenix, söz konusu çalışmanın Baowu Steel Group’un iştiraki olan Sinosteel Midwest Corporation Limited (SMC) ile imzalanan Weld Range maden hakkı anlaşmasının hedefleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Yapılan çalışmada Weld Range’in Fenix’in mevcut madencilik faaliyetleri ile bölgedeki entegre lojistik altyapısından faydalanan uzun ömürlü ve yüksek marjlı bir demir cevheri projesi olduğu ifade edildi.

Çalışma, projede kapasite artışının 1 Temmuz 2028 itibarıyla başlamasını öngörüyor ve SteelOrbis’in daha önce haberleştirdiği üç yıllık üretim planında yer alan hedefler üzerine inşa ediliyor.

Çalışmaya göre Fenix, Weld Range’teki demir cevheri üretimini 2028 yılında yıllık 6 milyon mt seviyesinden 2031 yılına kadar yıllık 10 milyon mt seviyesine çıkarmayı planlıyor. Madende üretim faaliyetlerinin 2042 mali yılına kadar sürmesi, yani yıllık 10 milyon mt üretim seviyesinde planlanan 11 yıl dahil olmak üzere toplam 14 yıllık bir maden ömrü bekleniyor.

Toplam üretimin ise %89’u ölçülmüş ve belirlenmiş maden kaynaklarına dayalı olarak yaklaşık 138 milyon ıslak mt (wmt) seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Fenix, maden ömrü boyunca ortalama ürün tenörünün yaklaşık %58 seviyesinde olmasının beklendiğini bildirdi. İlk aşamada üretimin Beebyn madeninden yaklaşık %61 tenörlü daha yüksek kaliteli ürünleri içermesi, bunun ise Madoonga madeninden %56 Fe tenörlü daha düşük kaliteli ürünlerle kısmen dengelenmesi öngörülüyor.

Fenix’e göre yıllık 10 milyon mt demir cevheri ihracatı yapılabilmesi için 244 km uzunluğunda özel nakliye yolu projesinin tamamlanması gerekirken, söz konusu proje tahmini sermaye harcamasının yaklaşık %54’ünü oluşturacak. Weld Range demir cevheri projesi için toplam sermaye harcamasının ise 37 milyon A$’lık ihtiyat payı dahil olmak üzere 282 milyon A$ seviyesinde olması bekleniyor.