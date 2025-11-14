 |  Giriş 
CSL Australia Güney Avustralya’nın yeşil demir tedarik zincirini güçlendirecek

Cuma, 14 Kasım 2025

Güney Avustralya’da yeşil demir-çelik ekosisteminin gelişimini hızlandırmak için kurulan Green Iron SA, Kanada merkezli CSL Group Inc.’in bir parçası olan CSL Australia Pty Ltd’nin konsorsiyuma katıldığını duyurdu. CSL Australia’nın, eyaletin düşük karbonlu demir üretim merkezi olma hedefini desteklemek için gerekli deniz taşımacılığı kapasitesi sağlayacağı bildirildi.

Kendinden boşaltmalı gemi filosu manyetit lojistiğini destekliyor

CSL Australia’nın, ülkenin en büyük kendinden boşaltmalı gemi ve aktarma gemisi işletmecisi konumunda yer aldığı, aynı zamanda Spencer Körfezi’nde operasyonel deneyimi olduğu ifade edildi.

Whyalla açıklarında faaliyet gösteren yüzer aktarma sistemi işleten şirketin, kendinden boşaltmalı mavnalar, yüzer vinçler ve teleskopik gemi yükleyicileri kullanarak manyetit cevherini daha küçük gemilerden Capesize gemilere verimli bir şekilde aktarabildiğine dikkat çekildi. Dolayısıyla CSL Australia’nın yetkinliğinin, Green Iron’ın Braemar bölgesinden yüksek saflıkta manyetit ihracatı için gerekli olduğu dile getirildi.

Madenden pazara entegre lojistik koridoru tamamlanıyor

CSL Australia’nın konsorsiyuma katılımının, madenden ihracat terminaline kadar tüm yeşil demir değer zincirini güçlendirdiği vurgulandı. Konsorsiyum ortaklarının, Braemar demir bölgesinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve Güney Avustralya’yı, yeşil demir-çelik üretimine yönelik yüksek saflıkta manyetit tedarikçisi konumuna getirmek için gerekli altyapıyı ve lojistik sistemi geliştirdiği ifade edildi.


