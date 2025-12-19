 |  Giriş 
MinRes, Ashburton limanındaki faaliyetlerinde tamamen doğal gaza geçti

Cuma, 19 Aralık 2025 16:00:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Batı Avustralya merkezli madencilik hizmetleri şirketi Mineral Resources (MinRes), Ashburton limanındaki faaliyetlerinde tamamen doğal gaza geçiş yaptığını duyurdu. Bu sayede ihracat altyapısının verimliliğini ve dayanıklılığını artırırken, emisyonları azaltma stratejisinde önemli adım bir attığını bildirdi.

Onslow demir cevheri zincirindeki stratejik rol

Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki Ken’s Bore demir cevheri maden sahasından yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Ashburton limanının Onslow demir cevheri tedarik zincirinde kritik bir rol oynadığı belirtildi. 

Proje kapsamında üretilen demir cevherinin limana taşındığı, burada özel olarak inşa edilmiş 20.000 tonluk aktarma gemilerine yüklendiği ve daha sonrasında dökme yük gemilerine aktarıldığı ifade edildi. Dolayısıyla ihracat faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için limana güvenilir ve verimli enerji tedarikinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Dizel kademeli olarak kullanımdan kalkıyor

MinRes, limanın enerji altyapısında yer alan 14 MW kapasiteli doğal gaz bazlı elektrik santralinin, Wheatstone Ashburton West doğal gaz boru hattına bağlandığını dile getirdi. Bu bağlantı sayesinde Ashburton limanındaki operasyonlarda tamamen dizelden doğal gaza geçilmiş olduğunu belirtti.

Şirkete göre doğal gaza geçiş, sera gazı emisyonlarında önemli bir düşüş sağlayacak. Bunun yanı sıra lojistik süreçlerin kolaylaşması ve enerji arz güvenliğinin artmasıyla operasyonel güvenliğin güçlenmesi bekleniyor.


