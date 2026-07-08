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Fenix Resources 2026 mali yılının Haziran çeyreğinde rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

Çarşamba, 08 Temmuz 2026 13:55:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci Fenix Resources Limited, bu yılın 30 Haziran tarihinde sona eren üç aylık döneme ilişkin sonuçlarını açıkladı. Şirket, söz konusu dönemde yıllık %70,9 artışla yaklaşık 1,29 milyon wmt demir cevheri üretimi gerçekleştirdi. Şirket böylece 2026 mali yılının Haziran çeyreğinde rekor üretim seviyesine ulaştı.

Fenix, 2026 mali yılında toplam 4,4 milyon wmt demir cevheri satışı gerçekleştirdiğini ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında açıklanan 4,0-4,4 milyon wmt seviyesindeki ilk üretim hedefinin daha sonra 4,2-4,8 milyon wmt seviyesine yükseltilmesinin ardından revize edilen hedef aralığını başarıyla yakaladığını bildirdi. Fenix, rekor seviyedeki çeyreklik demir cevheri sevkiyatlarının üretim artışının başarıyla sürdürüldüğünü, entegre madenden limana iş modelinin ölçeklenebilirliğini ve dizel fiyatları ile navlun ücretlerindeki dalgalanmalara karşı dayanıklılığını ortaya koyduğunu belirtti. 

Şirket çeyrek boyunca 21 gemiye yükleme yaparken, bu sayı bir önceki çeyrekte 16, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 13 olarak kaydedilmişti.

Fenix, 2027 mali yılında demir cevheri satışlarını 4,7-5,3 milyon wmt aralığına çıkarmayı hedefliyor. Şirket, entegre madenden limana demir cevheri operasyonlarını sürdürürken, Weld Range projesine ilişkin nihai fizibilite çalışmasını da ilerletmeye devam edeceğini açıkladı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

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