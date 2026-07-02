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Hancock Iron Ore, McPhee Creek madeninde cevher üretimine başladı

Perşembe, 02 Temmuz 2026 14:31:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya merkezli madenci Hancock Iron Ore, Batı Avustralya’daki McPhee Creek madeninde ilk cevher üretiminin gerçekleştirildiğini, böylece 840 milyon $ değerindeki Pilbara projesinin yaklaşık 19 aylık geliştirme sürecinin ardından inşaat aşamasından operasyon aşamasına geçtiğini açıkladı.

Roy Hill madeninin yaklaşık 100 km kuzeyinde yer alan McPhee Creek, Hancock Prospecting’in bağlı kuruluşu HanRoy Iron Ore Projects Pty Ltd tarafından işletiliyor ve yıllık 8-9,7 milyon mt kapasitede çalışması planlanıyor. Proje, 2025-26 mali yılında planlanan takvime uygun şekilde ilk cevher üretimine ulaşarak Hancock Iron Ore’un Pilbara bölgesindeki en yeni üretim tesisi oldu.

Projenin geliştirme süreci kapsamında bir milyon metreküp hafriyat çalışması yapılırken, temel maden altyapısı, atölyeler ve 220 odalı bir konaklama kampı inşa edildi. Ayrıca sahaya erişimi iyileştirmek ve bölgesel altyapıyı desteklemek amacıyla Batı Avustralya hükümetiyle iş birliği içinde yaklaşık 100 km uzunluğunda asfalt yol yenilendi.

McPhee Creek’ten çıkarılan cevher, işleme ve harmanlama amacıyla Roy Hill’e taşınacak. Bu sayede ürün karışımının iyileştirilmesi ve Hancock Iron Ore’un Pilbara maden faaliyetlerindeki üretim tonajının desteklenmesi hedefleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik 

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