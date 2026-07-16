BHP 2025-26 mali yılında rekor üretime ulaşırken, 900 milyon $ değerindeki Ministers North demir cevheri projesini onayladı

Avustralya merkezli madenci BHP, Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesindeki yüksek kaliteli Brockman tipi demir cevheri yatağı Ministers North’u geliştirmek üzere 900 milyon $ tutarında yatırım yapılmasını onayladı. Proje, şirketin Batı Avustralya Demir Cevheri (WAIO) faaliyetlerinde orta vadede yıllık 305 milyon mt’un üzerinde üretim gerçekleştirme hedefini destekleyecek.

Yandi’nin güneydoğusunda bulunan proje, madenin uydu sahası olarak faaliyet gösterecek ve mevcut işleme, demir yolu ve liman altyapısından yararlanacak. Bu sayede Ministers North’un %30’un üzerinde getiri sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında 13 km uzunluğunda bir nakliye yolu ve kara köprüsü inşa edilecek, mevcut tesisler modernize edilecek ve Yandi’ye yeni birincil ve ikincil kırıcılar kurulacak. İnşaat çalışmalarının Temmuz ayında başlaması, ilk cevher üretiminin 2028-29 mali yılında gerçekleştirilmesi ve tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık üretimin yaklaşık 20 milyon mt seviyesinde olması planlanıyor.

Ministers North, kuru kırma ve eleme yoluyla doğrudan sevkiyata uygun ince demir cevheri üretecek. Projede BHP %85, Itochu Corporation %8 ve Mitsui & Co. %7 paya sahip.

Öte yandan 30 Haziran 2026 tarihinde sona eren mali yılda BHP’nin demir cevheri üretimi yıllık %1 artışla 264,7 milyon mt seviyesinde rekor kırarken, güçlü tedarik zinciri performansı, çıkarılan malzeme miktarının rekor seviyeye ulaşması ve South Flank’ın yıllık kapasitesini aşması sayesinde WAIO faaliyetlerinin üretimi genel olarak yatay seyrederek 256,9 milyon mt ile rekor seviyede gerçekleşti. BHP, 2026-27 mali yılında toplam demir cevheri üretiminin 260-272 milyon mt, WAIO faaliyetlerindeki üretiminin ise 253-264 milyon mt aralığında yer almasını bekliyor.